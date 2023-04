Chelsea nie pozwoli, aby Levi Colwill odszedł z klubu. Wypożyczony do Brighton obrońca budzi zainteresowanie ze strony Manchesteru City oraz Liverpoolu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Levi Colwill (z prawej)

Chelsea chce, aby Levi Colwill stanowił w przyszłym sezonie ważny element drużyny

Wypożyczony do Brighton obrońca cieszy się zainteresowaniem Manchesteru City i Liverpoolu

The Blues zamierzają przedłużyć umowę z utalentowanym zawodnikiem

Chelsea nie odpuści swojego wychowanka

Levi Colwill został w zeszłym roku wypożyczony do Brighton. To klasyczna procedura Chelsea, która pozwala swoim wychowankom ograć się w innym zespole, gdzie weryfikowane są jego umiejętności. Wcześniej młodziutki stoper zaliczył także epizod w drugoligowym Huddersfield.

W Brighton 20-latek nie gra zbyt często, natomiast zbiera dobre opinie i pokazuje swój duży talent. O imponujących występach Anglika świadczy fakt, że trafił on na radary Manchesteru City oraz Liverpoolu. Oba kluby pragną ściągnąć go do siebie już tego lata.

Nie będzie łatwo o sfinalizowanie tej operacji, bowiem londyńczycy wiążą przyszłość ze swoim wychowankiem i pragną aktywować klauzulę przedłużającą jego kontrakt o trzy lata. Priorytetem władz klubu jest danie mu szansy na Stamford Bridge.

W tej sprawie nie ma jeszcze pewności, gdyż Chelsea może zostać zmuszona do sprzedaży kilku swoich zawodników. Brak awansu do Ligi Mistrzów w połączeniu z ogromnymi pieniędzmi wydawanymi w ostatnich miesiącach postawi The Blues pod ścianą.

