Pressfocus Na zdjęciu: Josko Gvardiol

Chelsea jest zainteresowana tym, aby ich barwy reprezentował Josko Gvardiol. Chorwat marzy o innym klubie, ale nie wyklucza gry w Londynie.

Josko Gvardiol jest rozchwytywany

O Chorwata zabiegają czołowe kluby na świecie

Piłkarz chętnie trafiłby do Premier League

Gvardiol chętny na transfer do Premier League

Tylko w tym roku szeregi Chelsea zasiliło trzech nowych środkowych obrońców. The Blues na ich kupno wydali około 160 milionów euro. Do Londynu trafili: Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, a także Benoit Badiashile. Na Stamford Bridge nie mają jednak dość kupowania stoperów. Ambicję Chelsea jest, aby ich barwy reprezentował Josko Gvardiol z RB Lipsk.

Chorwacki środkowy obrońca swój talent zaprezentował między innymi podczas mistrzostw świata. W Katarze rozegrał komplet siedmiu spotkań. 20-latek strzelił nawet gola w meczu o trzecie miejsce, dzięki czemu wraz ze swoją reprezentacją cieszył się z brązowego medalu. Nie dziwi zatem fakt, że RB Lipsk za swojego obrońcę oczekuje 110 milionów funtów.

Gvardiol jest chętny na grę w Premier League. Ma on nawet swój wymarzony kierunek transferu. – Mój wymarzony klub? To zdecydowanie Liverpool. Już w dzieciństwie oglądałem jego mecze ze swoim tatą. Każdy sezon śledziliśmy z uwagą. To klub, który pozostaje w moim sercu – rzekł Chorwat, który jednocześnie nie zamyka się na reprezentowanie Chelsea. Priorytetem Liverpoolu jest bowiem zakontraktowanie światowej klasy pomocnika. Ponadto The Reds nie szukają teraz nowego środkowego obrońcy. Możliwe, że te czynniki powodują iż Gvardiol traktuje Chelsea jako swój potencjalny nowy klub.

