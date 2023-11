Imago / xPiccirillox Na zdjęciu: Victor Osimhen

Chelsea nie przestaje szaleć na rynku transferowym

Według najnowszych informacji chcą sprowadzić Victora Osimhena

Nigeryjczyk był królem strzelców włoskiej Serie A w ostatnim sezonie

Victor Osimhen następnym transferem Chelsea?

Odkąd do Londynu przybył Todd Boehly, Chelsea wydała na transfery ponad miliard funtów. Amerykański właściciel mimo zainwestowania ogromnej sumy pieniędzy, nie ma zamiaru zwalniać tempa w wydawaniu potężnych kwot na nowych piłkarzy. Najnowszą zachcianką Amerykanina jest Victor Osimhen. “The Blues” mieli w tym celu przyśpieszyć swoje działania w negocjacjach z Napoli. W przypadku, jeśli dojdzie do konkretnych rozmów pomiędzy zainteresowanymi, to z pewnością będzie mowa o transferze opiewającym powyżej 100 milionów euro.

Nigeryjski napastnik w tym sezonie wystąpił łącznie w 10 meczach, w których strzelił 6 bramek. Zanotował również jedną asystę w meczu Ligi Mistrzów. Warto zaznaczyć, że miesiąc temu relację na linii piłkarz – klub zostały mocno nadszarpnięte. Na klubowych mediach społecznościowych został wtedy udostępniony filmik wyśmiewający 24-latka.

Reprezentant Nigerii wyceniany jest przez Transfermarkt na 120 milionów euro. Obecna umowa wiąże obie strony do czerwca 2025 roku. Transfer w zimę bądź w następnego lata będzie zatem ostatnią szansą dla Napoli, aby zarobić konkretną sumę za swojego zawodnika.

