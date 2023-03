Po wielkich zimowych transferach teraz Chelsea szykuje się na letnią wyprzedaż. Daily Mail informuje, że latem dojdzie do sprzedaży kilku zawodników. Todd Boehly planuje nieco odświeżyć szatnię The Blues.

PressFocus Na zdjęciu: Christian Pulisic

Po wielkich transferach nadchodzi czas na sprzedaż zawodników

Media informują o zawodnikach, którzy latem pożegnają się ze Stamford Bridge

Są jednak też tacy, których The Blues będą chcieli zatrzymać mimo wygasających kontraktów

Kolejna rewolucja w szatni Chelsea

Todd Boehly przeznaczył bezprecedensową kwotę na transfery w swoim pierwszym pełnym sezonie w Chelsea wydając na nie 250 milionów funtów zeszłego lata, zanim w styczniu przeznaczył koljne 300 milionów funtów na nowych graczy. W rezultacie właściciel The Blues prawdopodobnie będzie musiał zbilansować księgi, gdy okienko transferowe zostanie ponownie otwarte w lipcu.

Brytyjskie media już informują, którzy zawodnicy mogą pożegnać się z drużyną Grahama Pottera podczas najbliższego lata. Według tamtejszych dziennikarzy możemy spodziewać się sprzedaży między inny Pulisicia, Aubameyanga, Havertza, Gallaghera, Ziyecha i Kepy. Część z nich, jak Hakim Ziyech była blisko opuszczenia The Blues już podczas zimowego okienka transferowego.

Daily Mail podaje również, że Chelsea będzie chciała zatrzymać kilku zawodników, których przyszłość nie jest do końca jasna. Przede wszystkim chodzi o N’Golo Kante, którego kontrakt wygasa po sezonie. Ponadto w klubie mają pozostać między innymi Thiago Silva, Mason Mount, Cesar Azpilicueta czy Mateo Kovacić. Według brytyjskich mediów, Todd Boehly dąży do polityki transferowej, w której każdy zawodnik The Blues będzie miał kontrakt ważny minimum dwa lata.

