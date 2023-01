Pressfocus Na zdjęciu: Noni Madueke

Chelsea wydaje setki milionów na nowych piłkarzy. Tym razem szeregi drużyny Grahama Pottera zasili angielskie skrzydłowy z PSV.

Do Chelsea dołączy kolejny piłkarz

Zawodnikiem angielskiego klubu zostanie skrzydłowy PSV

Kwota transferu to kilkadziesiąt milionów euro

Wydatki Chelsea nie mają końca

Dopiero dziesiąte miejsce w tabeli Premier League zajmuje Chelsea. Londyńczycy mają 19 punktów mniej, niż znajdujący się na samym szczycie Arsenal. The Blues z czasem zwiększają dystans nie tylko do Kanonierów, ale także do czołowej czwórki. Ich awans do Ligi Mistrzów oddala się coraz bardziej. W Londynie mają plan jak to zmienić.

Gdyby istniały zawody w wydaniu jak najwięcej pieniędzy, Chelsea miałaby spore szanse na zwycięstwo. Z klubowej kasy The Blues obywa bowiem coraz więcej gotówki. Londyńczycy masowo kupują bowiem nowych graczy. Tylko tej zimy Chelsea zapłaciła za zawodników prawie 150 milionów euro. Do Londynu przenieśli się: Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile, czy wypożyczony Joao Felix. Na tym jednak nie koniec.

Chelsea porozumiała się z PSV w sprawie transferu angielskiego skrzydłowego. Do drużyny Grahama Pottera przeniesie się Noni Madueke. 20-latek w tym sezonie przez problemy zdrowotne opuścił sporo meczów. Na boisku pojawił się tylko dziewięć razy (trzy gole). Holenderski klub za swojego piłkarza dostanie około 35 milionów euro. Madueke ma podpisać długoterminowy kontrakt. Anglik jest w drodze do Londynu, gdzie przejdzie testy medyczne.

