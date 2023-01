Chelsea i Tottenham powalczą o bramkarza ligowego rywala

fot. PressFocus Na zdjęciu: David Raya

Sytuacja między słupkami w Chelsea oraz Tottenhamie zmusza te kluby do rozglądania się za wzmocnieniami. Na ich radary trafił golkiper Brentford David Raya. W grę wchodzi letni transfer – informuje “The Telegraph”.

Czołowe kluby Premier League interesują się transferem bramkarza Brentford

David Raya może kosztować między 15 a 20 milionów funtów

Chelsea myśli o zastąpieniu Kepy, a Tottenham poszukuje następcy wiekowego Hugo Llorisa

Derby Londynu o hiszpańskiego bramkarza

Chelsea stoi w obliczu gruntowej przebudowy całej kadry. Zmiany nie ominą również obsady bramki, gdzie konieczne jest pozyskanie jakościowego numeru jeden. Na skutek słabej formy Edouarda Mendy’ego między słupkami w tym sezonie znalazł się Kepa Arrizabalaga, lecz on również nie gwarantuje pewności, jaka potrzebna jest drużynie walczącej o najwyższe cele w Europie. Latem szeregi The Blues powinien więc zasilić nowy bramkarz, który zapewni spokój na najbliższe lata.

Z podobnymi planami mierzą się władze Tottenhamu, które szukają następcy wiekowego Hugo Llorisa. Francuz powoli zbliża się do odwieszenia butów na kołku. Niedawno zakończył on reprezentacyjną karierę, na co wpływ ma również coraz gorsza dyspozycja. Jego umowa z “Kogutami” obowiązuje do połowy 2024 roku, natomiast już w przyszłym sezonie może on zostać posadzony na ławce rezerwowych.

Oba londyńskie kluby interesują się tym samym zawodnikiem. Na ich radary trafił David Raya, który wspólnie z Brentford notuje sensacyjnie udany sezon. Hiszpan sześciokrotnie zachowywał czyste konto w 19 ligowych występów i jest jedną z najjaśniejszych postaci swojej drużyny.

Brentford zgodzi się na sprzedaż bramkarza dopiero latem. Mając na uwadze, że jego kontrakt powoli zbliża się do końca, cena ewentualnego transferu nie będzie zawrotna. Mówi się, że za Hiszpana konieczne będzie zapłacenie między 15 a 20 milionów funtów.

