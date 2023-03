PressFocus Na zdjęciu: Amadou Onana

Amadou Onana już od jakiegoś czasu jest obserwowany przez najlepsze kluby z Anglii

Defensywny pomocnik latem może przeprowadzić się do Londynu

21-latek wzbudza zainteresowanie Chelsea oraz Arsenalu

Londyńska bitwa o Amadou Onanę, Chelsea i Arsenal w grze

Amadou Onana to jeden z najbardziej rozchwytywanych pomocników w Premier League, którego sytuację monitorują najlepsze angielskie kluby. Urodzonego w Senegalu belgijskiego piłkarza już zimą chciały sprowadzić takie zespoły jak Chelsea oraz Arsenal.

Według “Fichajes”, The Blues i The Gunners przystąpią do rywalizacji o podpis defensywnego pomocnika również podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Pięciokrotny reprezentant Belgii po zakończeniu sezonu może zatem rozstać się z Evertonem.

21-latek występuje w drużynie The Toffees od sierpnia 2022 roku, kiedy to trafił na Goodison Park za 35 milionów euro z francuskiego LOSC Lille.

Amadou Onana w 28 meczach aktualnej kampanii zdobył 1 bramkę i zanotował tyle samo asyst. Jego umowa z Evertonem wygasa w 2027 roku.