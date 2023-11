fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Victor Osimhen

Chelsea ma ambitny plan na zimowe okienko transferowe

Celem klubu będzie sprowadzenie Victora Osimhena

Nigeryjczyk wciąż nie przedłużył kontraktu z Napoli

Chelsea chce ściągnąć świetnego snajpera

Chelsea przeprowadziła tego lata wiele transferów, a mimo tego w dalszym ciągu ma problem z regularnością i osiąganiem wyników na miarę potencjału. W drużynie Mauricio Pochettino zawodzi przede wszystkim skuteczność, bowiem z licznych okazji strzeleckich niewiele jest wykorzystywanych. W ofensywie The Blues gra Nicolas Jackson, który nie jest zawodnikiem z najwyższej półki. Zimą klub planuje przeprowadzić hitowy transfer z udziałem bardzo znanego nazwiska.

Chodzi o Victora Osimhena, który w minionym sezonie sięgnął po koronę króla strzelców Serie A i poprowadził Napoli do mistrzostwa Włoch. W tej kampanii radzi sobie nieco gorzej, choć wciąż jest najskuteczniejszym piłkarzem Azzurrich. Latem Napoli oczekiwało za niego gigantycznych pieniędzy, sięgających nawet 150 milionów euro.

Teraz sytuacja jest nieco inna. Nigeryjczyk nie jest przekonany do kontynuowania współpracy z Napoli, dlatego wciąż nie przedłużył wygasającego w połowie 2025 roku kontraktu. Stawia to londyńczyków w lepszej pozycji negocjacyjnej. Chelsea pragnie ściągnąć 24-latka już tej zimy. To on będzie głównym celem transferowym i zawodnikiem, na którego zostaną przeznaczone największe fundusze.

🚨 Chelsea's top transfer target in the January window is Napoli striker Victor Osimhen.



(Source: @mcgrathmike) pic.twitter.com/McKIBSXNsm — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 26, 2023

Zobacz również: Bułka dokonuje niemożliwego. Nie stracił gola w Ligue 1 od połowy września