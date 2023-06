Jak donosi ekwadorski Tera Deportes, Arsenal doszedł do porozumienia z Moisesem Caicedo w sprawie warunków indywidualnych. Do gry planuje jednak wejść Chelsea, która zrezygnowała z Manuela Ugarte.

IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Moises Caicedo

Arsenal doszedł już do porozumienia z Moisesem Caicedo. Ekwadorczyk najprawdopodobniej opuści tego lata Brighton & Hove Albion za wielką kwotę

Do gry o pomocnika weszła jednak też Chelsea, która zrezygnowała z Manuela Ugarte

The Blues są skłonni przebić ofertę Kanonierów, ale graczowi zależy na grze w Lidze Mistrzów

Chelsea spróbuje licytować się o Caicedo

Moises Caicedo był bliski odejścia z Brighton & Hove Albion już w zimowym oknie transferowym. Wówczas jednak udało się Mewom przekonać go do pozostania. Nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja miała jednak powtórzyć się latem. Reprezentantem Ekwadoru interesują się wszystkie możne kluby Premier League. Zdają sobie sprawę, że kwota za 21-latka może sięgać nawet stu milionów euro.

Jak donosi ekwadorski Tera Deportes, Arsenal doszedł już do porozumienia z graczem w kwestii warunków indywidualnych. Do gry planuje jednak wejść Chelsea. The Blues odpuścili wyścig o Manuela Ugarte i chcą skupić się właśnie na Caicedo. Stać ich, by przebić pensję proponowaną przez Kanonierów, ale ich wysiłki i tak mogą spełznąć na niczym. Pomocnikowi zależy bowiem na grze w Lidze Mistrzów i wydaje się, że tylko nagły zwrot akcji mógłby oddalić go od Emirates Stadium.

Caicedo rozegrał w tym sezonie 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował gola i asystę w Premier League.

