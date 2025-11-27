Chelsea chce Brazylijczyka. To główny cel transferowy

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Murillo na celowniku Chelsea

Chelsea pozostaje wiceliderem Premier League, choć do prowadzącego Arsenalu traci już sześć punktów. Forma zespołu Enzo Mareski nadal budzi uznanie, zwłaszcza po efektownym zwycięstwie nad Barceloną (3:0) w Lidze Mistrzów na Stamford Bridge. Londyńczycy szykują się teraz do intensywnego styczniowego okna transferowego, a jednym z głównych celów ma być wzmocnienie defensywy.

Priorytetem The Blues jest Murillo z Nottingham Forest. 23-letni stoper od miesięcy znajduje się na celowniku klubu. Według informacji „Football Insider”, niebawem ma wpłynąć oferta za Brazylijczyka. Problemem pozostaje jednak stanowisko Nottingham, gdyż władze nie zamierzają sprzedawać jednego ze swoich kluczowych zawodników w połowie sezonu.

W Chelsea widać coraz śmielsze aspiracji do walki o trofea, lecz są wyraźne braki w defensywie. Kontuzja Leviego Colwilla sprawiła, że The Blues pilnie potrzebują wzmocnienia na środku obrony. Nazwisko Brazylijczyka pojawia się w kontekście Chelsea nie po raz pierwszy. Klub sondował jego dostępność na początku tego roku, ale wtedy Murillo zdecydował się podpisać nowy kontrakt obowiązujący aż do czerwca 2029 roku.

23-latek uchodzi dziś za jednego z najbardziej rozchwytywanych obrońców w Premier League. W obecnym sezonie rozegrał już 12 spotkań, a w starciu z Liverpoolem na Anfield wpisał się na listę strzelców. Na City Ground Murillo trafił w 2023 roku z Corinthians za 12 mln euro.