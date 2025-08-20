Ceniony piłkarz Barcelony jednak na sprzedaż. Wpłynęły oferty

12:42, 20. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Santi Ovalle / Cadena SER

FC Barcelona jest gotowa do przyjęcia ofert za Marca Casado. Do klubu wpłynęły trzy propozycje opiewające na blisko 30 mln euro - poinformował Santi Ovalle z Cadena SER.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona gotowa przyjąć oferty za Marca Casado

FC Barcelona ma dylemat dotycząca Marca Casado i w związku z tym w mediach pojawiają się różne doniesienia. Serwis Mundo Deportivo poinformował, że klub nie będzie naciskał na odejście piłkarza, bo jest on ważnym członkiem kadry. Jednak nie do końca pokrywa się to z informacjami portalu Cadena SER.

Dziennikarz Santi Ovalle przekazał, że FC Barcelona dała zgodę na transfer Marca Casado. Ponoć do klubu wpłynęły już trzy oferty za pomocnika i wszystkie opiewają na kwotę w granicach 30 milionów euro. Zainteresowanie wyrażają kluby takie jak: Como 1907, Real Betis oraz Wolverhampton.

Zawodnik miał dostać jasną informację o tym, że w tym sezonie nie będzie mógł liczyć na tak regularną grę, jak miało to miejsce w ubiegłych miesiącach. Jest to związanie między innymi z powrotem do zdrowia Frenkiego de Jonga. Ponadto w środku pola jest jeszcze kilku innych piłkarzy, którzy także będą domagali się minut na boisku. Wszystko wskazuje na to, że Hansi Flick woli inne opcje.

Czy Barcelona powinna sprzedać Casado?

  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie

0 Votes

Casado dał się poznać jako solidny zawodnik, który zabezpieczył środek pola Barcelony w momencie kryzysu. W tamtym sezonie Hiszpan wystąpił w 36 meczach, notując bramkę oraz sześć asyst. Piłkarz przyczynił się do sukcesów Dumy Katalonii na krajowym podwórku oraz odegrał znaczącą rolę w Lidze Mistrzów.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Barcelony
Barcelona chce go zatrzymać, ale nie stanie mu na przeszkodzie. Pomocnik wyceniony
Hansi Flick
Barcelona dostała zapytanie o pomocnika. Klub długo się nie zastanawiał
Diego Simeone
Atletico namawia piłkarza Barcelony. Ma być gwiazdą drużyny Simeone