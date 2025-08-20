FC Barcelona jest gotowa do przyjęcia ofert za Marca Casado. Do klubu wpłynęły trzy propozycje opiewające na blisko 30 mln euro - poinformował Santi Ovalle z Cadena SER.

FC Barcelona ma dylemat dotycząca Marca Casado i w związku z tym w mediach pojawiają się różne doniesienia. Serwis Mundo Deportivo poinformował, że klub nie będzie naciskał na odejście piłkarza, bo jest on ważnym członkiem kadry. Jednak nie do końca pokrywa się to z informacjami portalu Cadena SER.

Dziennikarz Santi Ovalle przekazał, że FC Barcelona dała zgodę na transfer Marca Casado. Ponoć do klubu wpłynęły już trzy oferty za pomocnika i wszystkie opiewają na kwotę w granicach 30 milionów euro. Zainteresowanie wyrażają kluby takie jak: Como 1907, Real Betis oraz Wolverhampton.

Zawodnik miał dostać jasną informację o tym, że w tym sezonie nie będzie mógł liczyć na tak regularną grę, jak miało to miejsce w ubiegłych miesiącach. Jest to związanie między innymi z powrotem do zdrowia Frenkiego de Jonga. Ponadto w środku pola jest jeszcze kilku innych piłkarzy, którzy także będą domagali się minut na boisku. Wszystko wskazuje na to, że Hansi Flick woli inne opcje.

Casado dał się poznać jako solidny zawodnik, który zabezpieczył środek pola Barcelony w momencie kryzysu. W tamtym sezonie Hiszpan wystąpił w 36 meczach, notując bramkę oraz sześć asyst. Piłkarz przyczynił się do sukcesów Dumy Katalonii na krajowym podwórku oraz odegrał znaczącą rolę w Lidze Mistrzów.