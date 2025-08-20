FC Barcelona gotowa przyjąć oferty za Marca Casado
FC Barcelona ma dylemat dotycząca Marca Casado i w związku z tym w mediach pojawiają się różne doniesienia. Serwis Mundo Deportivo poinformował, że klub nie będzie naciskał na odejście piłkarza, bo jest on ważnym członkiem kadry. Jednak nie do końca pokrywa się to z informacjami portalu Cadena SER.
Dziennikarz Santi Ovalle przekazał, że FC Barcelona dała zgodę na transfer Marca Casado. Ponoć do klubu wpłynęły już trzy oferty za pomocnika i wszystkie opiewają na kwotę w granicach 30 milionów euro. Zainteresowanie wyrażają kluby takie jak: Como 1907, Real Betis oraz Wolverhampton.
Zawodnik miał dostać jasną informację o tym, że w tym sezonie nie będzie mógł liczyć na tak regularną grę, jak miało to miejsce w ubiegłych miesiącach. Jest to związanie między innymi z powrotem do zdrowia Frenkiego de Jonga. Ponadto w środku pola jest jeszcze kilku innych piłkarzy, którzy także będą domagali się minut na boisku. Wszystko wskazuje na to, że Hansi Flick woli inne opcje.
Czy Barcelona powinna sprzedać Casado?
- Tak
- Nie
0 Votes
Casado dał się poznać jako solidny zawodnik, który zabezpieczył środek pola Barcelony w momencie kryzysu. W tamtym sezonie Hiszpan wystąpił w 36 meczach, notując bramkę oraz sześć asyst. Piłkarz przyczynił się do sukcesów Dumy Katalonii na krajowym podwórku oraz odegrał znaczącą rolę w Lidze Mistrzów.