Była nadzieja Romy zakotwiczy w MLS. Transakcja na ostatniej prostej

Cengiz Under lada moment zostanie wypożyczony z Fenerbahce Stambuł do Los Angeles Galaxy - poinformowali zgodnie Fabrizio Romano oraz Yagiz Sabuncuoglu. Przypomnijmy, że w przeszłości turecki skrzydłowy był wielką nadzieją włoskiej Romy.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cengiz Under

Cengiz Under przejdzie do Los Angeles Galaxy

Kilka lat temu Cengiz Under uchodził za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników w tureckim futbolu. W 2016 roku skrzydłowy zamienił Altinordu FK na Basaksehir Stambuł, by sezon później przeprowadzić się do topowej, europejskiej ligi. W połowie 2017 roku atakujący podpisał bowiem kontrakt z Romą, gdzie wiązano z tym piłkarzem ogromne nadzieje. 51-krotny reprezentant Turcji ostatecznie nie spełnił jednak oczekiwań, choć miał dobre momenty w trakcie pobytu na Stadio Olimpico.

Następnymi przystankami w karierze prawego napastnika były takie zespoły Leicester City oraz Olympique Marsylia, a dwa lata temu Cengiz Under wrócił do ojczyzny, przenosząc się za 15 milionów euro do Fenerbahce Stambuł. W tym momencie 27-latek nie jest podstawowym piłkarzem ekipy prowadzonej przez Jose Mourinho – w obecnej kampanii spędził na boisku tylko 250 minut – stąd jego agent rozpoczął poszukiwania nowego klubu dla swojego klienta. Wygląda na to, że misja zakończyła się powodzeniem.

Jak dowiedział się Fabrizio Romano, doświadczony skrzydłowy lada moment zostanie wypożyczony do Los Angeles Galaxy. Do ustalenia pozostały już ostatnie szczegóły, co oznacza, że turecki napastnik będzie kontynuował swoją karierę w MLS. Warto dodać, że zimowe okienko transferowe w Stanach Zjednoczonych jest wciąż otwarte.