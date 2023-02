fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruben Neves

Ruben Neves jest zawiedziony działaniami FC Barcelony, która nie przystąpiła do zaawansowanych rozmów w sprawie pozyskania go na Camp Nou. Portugalczyk stracił cierpliwość i nie zamierza dłużej liczyć na przenosiny do “Dumy Katalonii” – informuje “Sport”.

FC Barcelona od kilku miesięcy rozgląda się za wzmocnieniami środka pola. Celem jest znalezienie nowego pomocnika, który docelowo zastąpi Sergio Busquetsa. Kontrakt Hiszpana wygasa wraz z końcem sezonu i wciąż nie wiemy, czy zostanie on przedłużony.

Władze “Dumy Katalonii” wyróżniły kilku potencjalnych kandydatów. Na liście życzeń znajduje się między innymi N’Golo Kante, Youri Tielemans czy Ilkay Gundogan. Klub obserwował również poczynania Rubena Nevesa, którym interesowano się od dawna.

Reprezentant Portugalii z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjął informację o możliwych przenosinach na Camp Nou. Jego pierwotnym zamiarem było opuszczenie Premier League, w związku z czym czekał na ruch ze strony FC Barcelony. Takowy nie nastąpił, dlatego Neves w końcu stracił cierpliwość.

Pomocnik Wolverhampton przekreślił hiszpański kierunek i skupia się na znalezieniu drużyny na Wyspach Brytyjskich. Jego kontrakt z “Wilkami” wygasa w połowie 2024 roku, zatem nadchodzące lato będzie najlepszą okazją do sprzedaży. W kontekście transferu Portugalczyka mówi się o Liverpoolu czy Newcastle United.

Wiele wskazuje na to, że Neves ostatecznie nie trafi do FC Barcelony. Marzeniem Xaviego Hernandeza jest ściągnięcie Martina Zubimendiego, lecz w tym wypadku na przeszkodzie stoi wysokość kwoty transferu. Real Sociedad nie planuje sprzedawać swojej gwiazdy, z którą niedawno udało się podpisać nową umowę.

