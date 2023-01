PressFocus Na zdjęciu: Yannick Carrasco

Manchester United zapytało Atletico Madryt o możliwość wypożyczenia Yannicka Carrasco podczas ostatniego dnia okienka transferowego.

Manchester United nie zamierzał wykonywać ruchów pod koniec okienka

Sprawę skomplikowała kontuzja Christiana Eriksena

Czerwone Diabły pytały Atletico Madryt o możliwość wypożyczenia Yannicka Carrasco

Manchester Untied pyta o reprezentanta Belgii

Ostatni dzień okienka miał być spokojny dla Manchesteru United. Sytuację zmieniła poważna kontuzja Christiana Eriksena, który może pozostać poza grą nawet przez trzy miesiące. To sprawia, że Czerwone Diabły rozpoczęły poszukiwania piłkarzy mogących zwiększyć komfort pracy Erika ten Haga.

Jak donosi The Telegraph, Anglicy skontaktowali się z Atletico Madryt. Chcieliby bowiem wypożyczyć do końca bieżącego sezonu Yannicka Carrasco. Co prawda reprezentant Belgii nie gra na tej samej pozycji, co Eriksen, ale pomógłby szkoleniowcowi we wprowadzeniu rotacji wśród ofensywnych graczy. Jak donosi źródło, Manchester United nawiązał już kontakt z otoczeniem 29-latka.

Carrasco pozostaje istotnym zawodnikiem dla Diego Simeone, a Los Colchoneros nie mają zbyt wiele czasu, by znaleźć jego następcę. Ponadto, gdy Barcelona sprzedawała madrytczykom Memphisa Depaya, zapewniła sobie opcję wykupu Belga latem. Na ten moment trudno zatem założyć finalizację wypożyczenia 29-latka na Old Trafford.

Carrasco rozegrał w tym sezonie 26 spotkań dla Atletico Madryt we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery bramki i dwie asysty.

