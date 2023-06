IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Yannick Carraco

Barcelona ma możliwość wykupu Carrasco z Atletico

Jednak obecnie taki scenariusz wydaje się być mało prawdopodobny

Z okazji chce skorzystać Atletico proponując Belgowi nowy kontrakt

Carrasco przedłuży umowę z Atletico?

Barcelona zapewniła sobie możliwość kupna Carrasco za kwotę około 19 milionów euro podczas negocjowania transferu Memphisa Depaya do Atletico Madryt w styczniu. Katalończycy byli zainteresowani Belgiem już od pewnego czasu, jednak ten ruch zależy od przyszłości Ferrana Torresa. Obecnie jednak szanse na odejście z klubu Hiszpana nie są zbyt duże, dlatego zainteresowanie Barcelony Yannickiem Carrasco znacznie osłabło.

Należy zauważyć, że opcja kupna skrzydłowego przez Barcę wygasa w piątek, 30 czerwca. Biorąc pod uwagę, że obecnie Katalończycy są skupieni na innych operacjach, Atletico Madryt jest przekonane, że Carrasco nie zostanie wykupiony.

W związku z tym rojiblancos wysłali ofertę nowego kontraktu Belgowi, aby zatrzymać go w klubie na dłużej. Jego obecna umowa wygasa w 2024 roku, a AS donosi, że Atletico zaoferowało przedłużenie o kolejne dwa lata z niewielką podwyżką. Carrasco jest jednak zdania, że ​​zasługuje na wyższe wynagrodzenie, co również w przeszłości doprowadziło do wstrzymania rozmów kontraktowych.

Zobacz również: PSG coraz bliższe hitowego transferu. Porozumienie na wyciągnięcie ręki