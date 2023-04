Pressfocus Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga to przyszłość Realu Madryt

Taką tezę wysnuł agent Francuza

Przekonuje on, że miejsce pomocnika jest w stolicy Hiszpanii

Camavinga to Real Madryt. Nici z gry w Premier League

Eduardo Camavinga ma słabsze i lepsze momenty w Realu Madryt. Francuz przed mundialem nie zawsze miał miejsce w jedenastce. W styczniu rzekomo próbował to wykorzystać Arsenal.

– To były śmieci, to coś, co nie miało prawa się zdarzyć – przekonuje Jonathan Barnett, agent reprezentujący Camavingę. Dosadnie odniósł się on do spekulacji o grze Francuza dla innego klubu, niż Real Madryt.

– Nigdy nie myślał o grze w innym zespole, a Real nie pozwoliłby mu odejść. W przyszłości będzie jedną z gwiazd Realu Madryt, więc co tu zostawić. To wszystko były bzdury – dodał agent Camavingi.

