Chelsea od dłuższego czasu negocjuje z Brighton & Hove Albion transfer Moisesa Caicedo. Ekwadorczyk nie zamierza jednak niczego wymuszać na Mewach i wyruszy z drużyną na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, tam Brighton zmierzy się z Chelsea.

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Moises Caicedo

Brighton & Hove Albion nie zamierza opuszczać ceny za Moisesa Caicedo. Klub oczekuje za podopiecznego sto milionów euro

Ekwadorczyk nie zamierza jednak buntować się przeciw klubowi. Ma wziąć udział w obozie przygotowawczym w Stanach Zjednoczonych

Tam Mewy zmierzą się, między innymi, z Chelsea

Caicedo wyruszy z Brighton do Stanów Zjednoczonych

Chelsea negocjuje w sprawie Moisesa Caicedo już od minionej zimy. Wówczas Brighton & Hove Albion odrzuciło dwie konkretne oferty, licząc, że latem otrzyma za swojego podopiecznego jeszcze więcej. Wiele wskazuje na to, że Mewy się nie przeliczyły. Sky Sports donosi, że klub oczekuje za reprezentanta Ekwadoru sumy podobnej do tej, którą Arsenal wyłoży za Declana Rice’a – czyli oscylującej wokół stu milionów euro.

Londyńczycy starają się zbić tę kwotę, a zatem rozmowy nie posuwają się zanadto do przodu. Nieraz w takich sytuacjach do akcji wkracza gracz, który rozpoczyna bunt. Tym razem ma do tego nie dojść i to pomimo tego, że Caicedo porozumiał się już z Chelsea w sprawie indywidualnego kontraktu.

Niebawem Mewy wyruszą na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych, a 21-latek wybierze się wraz z resztą drużyny. Co ciekawe, podczas presezonu Brighton zmierzy się, między innymi, z… Chelsea.

Caicedo rozegrał w minionym sezonie 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował gola i asystę w Premier League.

