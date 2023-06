Były piłkarz United: Maguire to fatalny wybór dla Newcastle i Spurs

W letnim okienku transferowym Manchester United czekają szeroko zakrojone zmiany. Z klubem może pożegnać się wielu piłkarzy. W tym gronie znalazł się kapitan Czerwonych Diabłów, Harry Maguire. Na temat potencjalnych przenosin defensora w rozmowie z Bonuscodebets wypowiedział się Paul Walker, były piłkarz ekipy z Old Trafford.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire w lecie może opuścić Manchester United

Środkowym obrońcą mają być zainteresowane Newcastle i Tottenham

Te pogłoski skomentował Paul Walker, który miał okazję występować w klubie z Old Trafford

Obrońca United “nie pasuje do Newcastle i Spurs”

Jaka przyszłość czeka Harry’ego Maguire’a? Kapitan Manchester United jest jednym z tych zawodników, których kibice najchętniej pożegnaliby jak najszybciej. Niewykluczone, że reprezentant Anglii pożegna się z klubem już w tym okienku transferowym – coraz głośniej mówi się o zainteresowaniu jego osobą drużyn z Premier League. Najczęściej łączy się go z dwiema ekipami – Newcastle i Tottenhamem.

Na temat tych pogłosem w rozmowie z Bonuscodebets wypowiedział się Paul Walker, który zaliczył ponad 100 spotkań w koszulce Czerwonych Diabłów:

– Tottenham ma nowego menedżera i nie sądzę, aby ten chciał Maguire’a. Historia o przyjaźni Harry’ego Kane’a i Harry’ego Maguire’a nic nie znaczy. Jeśli przyjaźń jest powodem, dla którego chce przejść do Spurs, to jest to kompletna bzdura. Oni potrzebują zawodnika, który jest lepszy od Erica Diera i nie jest nim Harry Maguire. Mogą być na tym samym poziomie, ale jako klub nie osiągniemy niczego z żadnym z nich.

– Czy poradziłby sobie w Newcastle? Raczej nie. Czy mógłby poprawić grę Tottenhamu? Absolutnie nie. Byłbym zszokowany, gdyby przeszedł do Tottenhamu i byłbym jeszcze bardziej zszokowany, gdyby przeszedł do Newcastle.