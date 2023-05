Jack Butland w ostatnich tygodniach był poważnie przymierzany do Glasgow Rangers. Jak jednak informuje The Sun, Manchester United może spróbować przekonać 30-letniego bramkarza do pozostania na stałe w czerwonej części miasta.

IMAGO / Mike Egerton Na zdjęciu: Jack Butland

Jack Butland przebywa na wypożyczeniu w Manchesterze United

Jego umowa z Crystal Palace wygasa już 30 czerwca 2023 roku

Niewykluczone, że Czerwone Diabły sprowadzą golkipera na zasadzie wolnego transferu

Butland jednak nie dla Rangersów? Man United wkracza do akcji

Do tej pory wydawało się, że Manchester United nie będzie chciał sprowadzać Jacka Butlanda na stałe. 30-letni bramkarz przebywa na Old Trafford na zasadzie wypożyczenia z Crystal Palace, z którym wiąże go kontrakt do 30 czerwca 2023 roku.

Jak podaje “The Sun”, włodarze Czerwonych Diabłów mogą zmienić zdanie i ostatecznie zaoferować doświadczonemu golkiperowi umowę. O sprowadzenie 9-krotnego reprezentanta Synów Albionu stara się także szkockie Glasgow Rangers.

Manchester United, który po odejściu Toma Heatona widziałby w Jacku Butlandzie zmiennika Davida de Gei, mógłby zaproponować mu wyższe wynagrodzenie niż Szkoci.