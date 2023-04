Bruno Mezenga, występujący do tej pory w EC Agua Santa, stał się bohaterem hitowego transferu w Brazylii. Były napastnik Legii Warszawa został zawodnikiem Santosu.

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Mezenga

Bruno Mezenga bronił barw Legii Warszawa tylko przez sezon

Od stycznia błyszczał w zespole EC Agua Santa

Teraz 34-latek podpisał kontrakt z Santosem

Bruno Mezenga podpisał kontrakt z Santosem!

Bruno Mezenga ma za sobą dość ciekawą karierę. Występował na boiskach tajskich, tureckich, a nawet polskich. Jednak doświadczony snajper przygody w Legii Warszawa raczej nie zapamiętał dobrze. W stołecznym klubie rozegrał 16 spotkań, w których zdobył trzy bramki. Po zaledwie roku opuścił stolicę kraju i został szybko zapomniany przez kibiców “Wojskowych”.

W ostatnich latach Mezenga nie potrafił znaleźć swojego miejsca. Po odbiciu się od przedstawiciela Serie B dołączył do EC Agua Santa, występującego poza szczeblem centralnym. Jego klub nie awansował do czwartej ligi, dlatego obecnie grywa jedynie w pucharze stanu Sao Paulo, w którym dotarł do wielkiego finału. Tam drużyna 34-latka mierzyła się z uznanym Palmeiras, z którym ostatecznie poległa. W pierwszym spotkaniu dość niespodziewanie wygrała ekipa Agua Santa 2:1, a dwa gole w tym starciu strzelił właśnie były zawodnik Legii Warszawa.

34-latek imponuje ostatnio znakomitą formą. W ostatnich 13 spotkaniach aż siedmiokrotnie wpisał się na listę strzelców. Właśnie tym zapracował sobie na transfer do Santosu.

