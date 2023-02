PressFocus Na zdjęciu: Hertha BSC Berlin

Teoman Gunduz znakomicie prezentuje się w młodzieżowych ekipach Herthy

18-letni pomocnik jest porównywany do Lothara Matthausa i Ilkaya Gundogana

Zawodnikiem interesują się Brighton i Southampton

Anglicy sięgną po talent z Herthy?

Teoman Gunduz to 18-letni pomocnik, który aktualnie rywalizuje w drugiej drużyny Herthy Berlin. Wychowanek ekipy ze stolicy Niemiec występował w reprezentacji Turcji na poziomie U18, ale jest bacznie obserwowany przez sztab trenerski reprezentacji Niemiec, który uważa go za jednego z najbardziej perspektywicznych piłkarzy w ich kraju.

Atletyczny, agresywny pomocnik box to box, już teraz jest porównywany go do byłych kapitanów reprezentacji Niemiec, Lothara Matthausa i Ilkaya Gundogana z Manchesteru City. Jednak tym, co wyróżnia Gunduza, jest jego znakomity bilans bramkowy – w 11 spotkaniach w środku pola dla drużyny U19 zdobył 13 bramek, co czyni go najlepszym strzelcem w tym sezonie.

Jego fantastyczne występy zaowocowały awansem do ekipy U23. Gunduz jest typowany do szybkiego dołączenia do pierwszego zespołu Herthy, która pokłada coraz większą wiarę w swoim systemie szkoleniowym.

Sytuacji piłkarza urodzonego w Berlinie bacznie przyglądają się Brighton i Southampton. Pomocnik już latem stanie się wolnym zawodnikiem, oczywiście o ile nie podpisze kontraktu z Die Alte Dame.