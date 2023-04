David Raya podjął decyzję ws. swojej przyszłości. Hiszpański bramkarz nie przedłuży umowy z Brentfordem i czeka na oferty od lepszych klubów. Włodarze The Bees chcą zarobić na sprzedaży golkipera około 40 milionów funtów.

PressFocus Na zdjęciu: David Raya

David Raya latem niemal na pewno zmieni otoczenie

Hiszpan nie chce przedłużać umowy z Brentfordem

27-latka obserwują takie ekipy jak Chelsea czy Man United

David Raya wyceniony, trafi do topowego klubu?

Wszystko wskazuje na to, że David Raya rozgrywa swoje ostatnie miesiące jako bramkarz Brentfordu. 27-letni golkiper jest czołowym zawodnikiem drużyny The Bees, ale ma ambicje, by grać w lepszym klubie. Hiszpański bramkarz zdecydował, że nie przedłuży kontraktu z obecnym zespołem.

Umowa pomiędzy stronami wygasa 30 czerwca 2024 roku. Włodarze drużyny z Londynu nie mają jednak zamiaru sprzedawać swojej gwiazdy w promocyjnej cenie i zażądają za nią około 40 milionów funtów. Agent piłkarza nie ukrywa, że jego klient chciałby spróbować swoich sił w Lidze Mistrzów.

Sytuację dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii śledzą takie ekipy jak m.in. Chelsea, Manchester United czy Tottenham Hotspur. David Raya przed przeprowadzką na Brentford Community Stadium grał dla innego angielskiego zespołu – Blackburn Rovers – gdzie spędził siedem kampanii.