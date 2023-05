PressFocus Na zdjęciu: Mark Flekken

Mark Flekken został nowym zawodnikiem Brentford

Holender wcześniej występował we Freiburgu

Nowy nabytek zwiastuje odejście Davida Rayi

Mark Flekken w Brentford. Transfer Davida Rayi coraz bliżej

Brentford oficjalnie ogłosiło zakontraktowanie Marka Flekkena. Holenderski bramkarz podpisał z londyńskim klubem czteroletni kontrakt.

– To zawodnik o dużej jakości, który wzmocni naszą grupę bramkarzy. Ma duże doświadczenie i dołącza do nas po dwóch świetnych sezonach z Freiburgiem, który właśnie miał najlepszy sezon w Bundeslidze, zajmując piąte miejsce i kwalifikując się do Ligi Europy – powiedział trener Thomas Frank.

Sezon 2022/23 był szczególnie udany dla 29-letniego bramkarza. Zachował 13 czystych kont w 34 meczach Bundesligi, co jest najlepszym wynikiem w lidze. Oprócz tego jego Freiburg zajął piąte miejsce.

The Netherlands international goalkeeper joins the Bees on a four-year deal 🙌#WelcomeFlekken — Brentford FC (@BrentfordFC) May 31, 2023

Pozyskanie Flekkena zwiastuje odejście Davida Rayi, dotychczasowego podstawowego golkipera. Hiszpanem interesują się m.in. Manchester United i Chelsea.

