Nathan Collins najprawdopodobniej zostanie nowym piłkarzem Brentfordu. Włodarze The Bees zapłacą za środkowego obrońcę około 27 mln euro, co będzie ich rekordowym zakupem - informuje brytyjska telewizja Sky Sports.

IMAGO / Simon Traylen Na zdjęciu: Nathan Collins

Nathan Collins jest o krok od przenosin z Wolves do Brentfordu

Środkowy obrońca w najbliższych godzinach ma przejść testy medyczne

Kwota tej transakcji wyniesie rekordowe dla Pszczół 27 mln euro

Nathan Collins zamieni Wilki na Pszczoły

Według informacji przekazanych przez brytyjską stację telewizyjną “Sky Sports”, Brentford finalizuje transfer Nathana Collinsa z Wolverhampton Wanderers. Pszczoły uzgodniły już z Wilkami opłatę za pozyskanie środkowego obrońcy.

Kwota tej transakcji wyniesie niespełna 27 milionów euro (23 miliony funtów), a to oznacza, że władze The Bees dokonają najdroższego zakupu w swojej historii. Do tej pory na czele klasyfikacji stał Kevin Schade, który kosztował 25 milionów euro.

Nathan Collins w najbliższych godzinach ma przejść testy medyczne, po których podpisze umowę z Brentfordem. 22-letni stoper jest czternastokrotnym reprezentantem Irlandii.