Na zdjęciu: Lionel Messi

Nawet po odejściu do Paris Saint-Germain Lionel Messi pozostaje gorącym tematem w Barcelonie. W trakcie tej kampanii Katalończycy pokazali chęć sprowadzenia zawodnika z powrotem na Camp Nou podczas letniego okienka transferowego. Wokół tego transferu atmosferę podgrzał brat argentyńskiej gwiazdy, Matias.

Brat Messiego zdementował pogłoski o powrocie Argentyńczyka do Barcelony

Matias Messi zażądał wyrzucenia Laporty z klubu przed ewentualnym transferem

Media podkreślają, że stanowisko Matiasa niekoniecznie pokrywa się z tym, co myślą inni bliscy Lionela Messiego

Matias Messi w ostrych słowach mówił o Laporcie i odejściu Argentyńczyka z Barcelony

Gerard Romero niedawno opublikował ciekawe informacje, twierdząc, że Lionel Messi nie jest bliski odnowienia kontraktu z PSG. Jednak te twierdzenia zostały obalone przez uznane media i wygląda na to, że Argentyńczyk rozmawia o przedłużeniu kontraktu z ekipą z Parc des Princes.

Wśród tych spekulacji brat Messiego, Matias Messi, w transmisji na żywo na Twitchu ujawnił, że Argentyńczyk nie wróci w najbliższym czasie do Barcelony. Ponadto, aby do tego doszło musiałby nastąpić poważny wstrząs, czyli odejście Joana Laporty.

– Mam w domu wycinek SPORTu, który mówi: Messi powinien wrócić do Barcelony. Zatytułowałem to śmiechem. Nie wracamy do Barcelony, a jeśli to zrobimy, zrobimy porządne porządki. Wśród nich trzeba wyrzucić Laportę – powiedział Matias Messi.

🔴 Matias, brat Messiego na Twitchu: "Mam w domu wycinek SPORTu, który mówi: [Messi powinien wrócić do Barcelony]. Zatytułowałem to śmiechem. Nie wracamy do Barcelony, a jeśli to zrobimy, zrobimy porządne porządki. Wśród nich trzeba wyrzucić Laportę." [@martinminan_] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) February 8, 2023

Nie ma wątpliwości, że obóz Leo Messiego ma urazę do Laporty za to, że nie zapewnił wystarczających środków, aby zatrzymać zawodnika na Camp Nou w 2021 roku. Obóz obwinia wyłącznie prezydenta Barcelony, nie tylko z powodu jego niepowodzenia w zatrzymaniu Messiego w klubie, ale również prosząc gracza o grę za darmo w tym czasie. Matias Messi poszedł jednak o krok dalej, uderzając w fanów Barcelony za to, że nie poparli Messiego i pozwolili klubowi na jego odejście.

– Ludzie w Barcelonie go nie wspierali. Powinni byli wyjść na ulicę protestować, by Laporta odszedł, a Messi został. Hiszpanie to zdrajcy – dodał.

Hiszpańskie media podkreślają, że słowa Matiasa Messiego są tylko i wyłącznie jego opinią, która nie musi iść w parze z tym, co uważają pozostałe osoby z bliskiego środowiska Lionela Messiego. Natomiast Barcelona zaskoczona słowami brata Messiego prawdopodobnie nie odniesie się do nich. Warto też dodać, że transmisja została już usunięta z portalu Twitch.

