PressFocus Na zdjęciu: Branco van den Boomen

Ajax Amsterdam informuje o letnim wzmocnieniu

Czteroletni kontrakt z klubem podpisał Branco van den Boomen

Pomocnik po trzech latach wraca do Holandii

Oficjalnie: Branco van den Boomen zawodnikiem Ajaksu!

Branco van den Boomen podpisał właśnie czteroletni kontrakt z Ajaksem Amsterdam – poinformował klub za pośrednictwem swojej oficjalnej strony. Dla 27-letniego Holendra będzie to powrót do ojczyzny po trzech latach i po dziewięciu do swojego macierzystego zespołu.

Holenderski pomocnik nie przedłużył wygasającej umowy z FC Toulouse. Opuścił szeregi popularnych “Le Tef” jako wolny agent. 27-latek w ostatnim czasie był łączony nawet z klubami Premier League, ale ostatecznie wybór padł na Ajax Amsterdam.

Zawodnik środka pola ma za sobą fantastyczny sezon na boiskach Ligue 1. W koszulce FC Toulouse rozegrał w obecnej kampanii ligowej 34 spotkania, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował osiem asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia Branco van den Boomena na 9 milionów euro.

