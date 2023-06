Imago/ NorbertScanella Na zdjęciu: Alexander Nübel

Alexander Nubel nie zamierza kontynuować kariery w Monachium

Bayern nie jest w stanie zapewnić mu regularnej gry, co jest warunkiem piłkarza

Golkiper chce rywalizować na najwyższym poziomie, o czym mówi jego agent

Bayern straci bramkarza

Alexander Nubel zamienił Schalke na Bayern Monachium w lecie 2020 roku. Od tej pory niemiecki bramkarz zdołał zaliczyć zaledwie cztery występy w koszulce Bawarczyków, ponieważ w lipcu 2021 roku udał się na wypożyczenie do AS Monaco. Teraz 26-latek wraca na Allianz Arena, jednak wszystko wskazuje na to, że nie powiększy swojego dorobku w barwach Die Roten.

Wychowanek SC Paderborn marzy o regularnej grze, co nie jest możliwe w Monachium. Numerem jeden w między słupkami Bayernu jest Manuel Neuer, dlatego Nubel zamierza szukać nowego klubu, o czym w rozmowie z T-Online.de mówił Stefan Backs, agent byłego młodzieżowego reprezentanta Niemiec. – Kryterium numer jeden jest to, że to, że Alex musi grać, kryterium numer dwa to gra na najwyższy możliwy poziomie – stwierdził Backs.

Na razie brakuje konkretnych informacji dotyczących potencjalnych przenosin golkipera, chociaż spekuluje się, że Niemiec liczy na przeprowadzkę do Premier League.