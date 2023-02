PressFocus Na zdjęciu: Bono

Yassine Bounou znany jako po prostu Bono jest łączony z przeprowadzką do Manchesteru United. 31-letni bramkarz rozegrał bardzo dobre mistrzostwa świata w Katarze, co obserwowały najlepsze kluby Europy. Jego Maroko jako pierwsza drużyna z Afryki awansowało do półfinału mundialu.

David de Gea ciągle nie przedłużył kontraktu z Man United

Dlatego media łączą kolejnych bramkarzy z transferem na Old Trafford

Czerwone Diabły mają obserwować sytuację m.in. Bono

Yassine Bounou zaliczy sportowy awans?

Zgodnie z najnowszymi informacjami hiszpańskich i angielskich mediów, Yassine Bounou jest kolejnym golkiperem, którego sytuację monitoruje Manchester United. Sevilla pozostaje w fatalnej sytuacji w lidze, ponieważ walczy o utrzymanie. To oznacza, że ekipa z Andaluzji nie zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach i będzie zmuszona do sprzedaży kluczowych piłkarzy.

Jednym z takich zawodników bez wątpienia jest Bono, za którego hiszpański klub oczekuje aż 45 milionów funtów. Czerwone Diabły wciąż nie przedłużyły wygasającej po tej kampanii umowy z Davidem de Geą, choć w każdej chwili mogą skorzystać z takiej opcji zapisanej w kontrakcie 32-latka. Wychowanek Atletico Madryt występuje na Old Trafford od prawie dwunastu lat.

Innymi kandydatami do wzmocnienia pozycji bramkarza w Manchesterze United są Diogo Costa z Porto oraz David Raya z Brentfordu. Również nie będą to tanie opcje, co warto podkreślić.

Yassine Bounou znany jako po prostu Bono w 24 spotkaniach trwających rozgrywek wpuścił 40 goli i zachował 5 czystych kont. Portal “Transfermarkt” wycenia gwiazdę reprezentacji Maroka na 15 mln euro.

