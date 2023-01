fot. PressFocus Na zdjęciu: Bogdan Tiru

Jagiellonia Białystok poinformowała o rozstaniu z Bogdanem Tiru. Środkowy obrońca przeniósł się do CFR Cluj na zasadach transferu definitywnego.

Bogdan Tiru nie będzie już grał dla Jagiellonii Białystok

Opuszcza on Polskę na zasadach transferu definitywnego

Środkowy obrońca wraca do ojczyzny

Jagiellonia traci defensora

Jagiellonia Białystok przygotowuje się do wznowieniu ligowych rozgrywek już bez swojego defensora. W niedzielę poinformowano o rozstaniu z Bogdanem Tiru, który na zasadach transferu definitywnego przeniósł się do CFR Cluj. Jest to dla Rumuna powrót do ojczyzny po blisko trzech latach rozłąki. Związał się on z nowym zespołem kontraktem do 30 czerwca 2025 roku.

– Bardzo miło będę wspominał czas spędzony tutaj. Poznałem tutaj znakomitych ludzi, których na pewno będzie mi brakowało. Pierwszy raz wyprowadziłem się na tak długo poza Rumunię. Na początku nie było łatwo, ponieważ musiałem zaadoptować się nie tylko językowo, ale także piłkarsko. Różnica między ligami jest duża. Można powiedzieć, że przyjechałem tutaj jako chłopiec, a wyjeżdżam jako mężczyzna – podsumował swój pobyt w Polsce.

🆕 Bogdan Tiru odchodzi z Jagiellonii ➡️ Nowym klubem Rumuna będzie @CFR_1907_Cluj ✊ "Bodziu", powodzenia! — Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) January 8, 2023

Kibice nie przyjęli tego ruchu z wielkim entuzjazmem, bowiem 28-latek był istotnym elementem wyjściowej jedenastki. Jesienią zagrał w 15 meczach Ekstraklasy, a także dwóch w ramach Pucharu Polski. Łącznie dla Jagiellonii Białystok wystąpił osiemdziesiąt razy i trzykrotnie trafiał do siatki.

Zobacz również: