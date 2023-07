Bernardo Silva może zostać kolegą klubowym Ronaldo

fot. Imago / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Bernanrdo Silva

Ciekawe wieści pojawiły się w kontekście przyszłości Bernardo Silvy

CBS Sport przekonuje, że 28-latek znajduje się na liście życzeń Al Nassr

Rynkowa wartość Portugalczyka wynosi 80 milionów euro

Bernado Silva na radarze Al Nassr

Bernardo Silva to zawodnik, który trafił do Manchesteru City w 2017 roku z AS Monaco. 28-latek ma kontrakt ważny z The Citizens do końca czerwca 2025 roku.

Tymczasem według najnowszych wieści CBS Sport niewykluczone, że wkrótce Bernardo Silva może zasilić szeregi Al Nassr. Blisko przeprowadzki do tej ekipy był Hakim Ziyech, ale nie zdał testów medycznych. Saudyjczycy mimo wszystko chcieli piłkarza, ale oferowali mu zarobki o 40 procent mniejsze. Marokańczyk nie przystał na takie warunki.

Jeśli ostatecznie strony nie dojdą do porozumienia, to Al Nassr będzie szukał wzmocnienia drużyny w kimś innym. Kandydatem do gry w ekipie z Arabii Saudyjskiej jest Bernardo Silva. Zawodnik znajduje się jednak także na liście życzeń FC Barcelony i Paris Saint-Germain.

Przedstawiciele władz saudyjskiego klubu mają nadzieję, że Cristiano Ronaldo (grający w saudyjskim klubie od zeszłego sezonu), będący rodakiem Bernando Silvy, będzie w stanie zwabić pomocnika do zespołu.

