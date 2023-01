PressFocus Na zdjęciu: Dango Ouattara

Bournemouth wdało się w walkę o utrzymanie w Premier League. Beniaminek obecnie plasuje się dopiero na 17. lokacie i ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Wisienki w 19 meczach strzeliły tylko 18 goli i szukają wzmocnienia linii ataku. Na Vitality Stadium ma trafić Dango Ouattara z Lorient. Dzięki tej transakcji Francuzi pobiją swój rekord sprzedażowy.

Bournemouth szuka wzmocnień przed walką o utrzymanie w Premier League

Wisienki przede wszystkim muszą poprawić liczby w ofensywie

Lekarstwem na przeciętną skuteczność ma być Dango Ouattara z Lorient

Rewelacja Ligue 1 trafi do Anglii

Zgodnie z informacjami Sky Sports Bournemouth jest bliskie finalizacji interesującego ruchu. Wisienki dopinają transfer jednego z okryć tegorocznych rozgrywek Ligue 1. Dango Ouattara w tym sezonie strzelił już sześć goli i zanotował pięć asyst. Świetna postawa napastnika z Burkina Faso ma ogromny wpływ na pozycję zajmowaną przez Lorient w ligowej stawce. Les Merlus to aktualnie 7. ekipa francuskiej ekstraklasy.

Dango Ouattara będzie kosztował Bournemouth 27,5 miliona euro, razem z ewentualnymi bonusami. 20-latek udał się do Anglii, gdzie przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt z drużyną prowadzoną przez Gary’ego O’Neila. Jeżeli transfer dojdzie do skutku, będzie to drugi największy ruch w historii The Cherries. W 2018 roku Wisienki zapłaciły 30 mln euro za Jeffersona Lermę. Natomiast dla Lorient sprzedaż Ouattary również będzie rekordowa. Więcej klub z Bretanii zarobił tylko na rozstaniu z Didierem Ndongiem, który za 20 mln euro odszedł do Sunderlandu.