Manchester United ma na swoich radarach Joao Nevesa, który stał się wymarzonym transferem do środka pola. Perełka Benfiki będzie dostępna wyłącznie po wpłaceniu klauzuli wykupu, co jest dużym problemem.

fot. Imago/HMB-Media Na zdjęciu: Joao Neves

Joao Neves to jeden z największych talentów portugalskiej piłki

Manchester United od dawna interesuje się pomocnikiem Benfiki

Portugalczycy rozstaną się z nim tylko w przypadku aktywowania klauzuli wykupu

Manchester United rozbije bank na portugalską perełkę?

Benfica wychowuje sobie kolejną perełkę, która wkrótce dołączy do jednego z najlepszych klubów w Europie. 19-letni Joao Neves w tym sezonie radzi sobie kapitalnie, a ponadto zaliczył debiut w seniorskiej reprezentacji Portugalii. Notowania środkowego pomocnika stale rosną, a transfer jest prawdopodobny zarówno zimą, jak i po zakończonej kampanii.

Celem portugalskiej ekipy jest oczywiście zatrzymanie największych gwiazd przynajmniej do lata. Tyczy się to również Nevesa, który dla zespołu jest postacią wręcz kluczową. Utalentowanym zawodnikiem od dawna interesuje się Manchester United, który bacznie śledzi jego rozwój. Czerwone Diabły chcą wzmocnić środek pola Portugalczykiem, co nie będzie łatwe. Benfica nie zamierza negocjować. Transfer dojdzie do skutku jedynie w przypadku aktywowania klauzuli wykupu, która wynosi aż 120 milionów euro.

Manchester United może mieć spory problem, aby przystać na tę kwotę. Benfica nie musi naciskać na sprzedaż, bowiem kontrakt Nevesa obowiązuje do połowy 2028 roku.

