Benfica pozyskała kolegę Szymańskiego. Wielomilionowy transfer

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański, Alireza Jahanbaksh, Orkun Kokcu

Orkun Kokcu odchodzi z Feyenoordu jako mistrz kraju

Kapitan triumfatora krajowych rozgrywek trafi do Portugalii

Benfica zapłaci za niego 30 milionów euro

Benfica sprowadziła kapitana Feyenoordu

Orkun Kokcu właśnie zaliczył pierwszy transfer w swojej seniorskiej karierze. Wychowanek Feyenoordu w 2018 roku dołączył do seniorskiej ekipy klubu z Rotterdamu i rozegrał w niej łącznie 175 spotkań, strzelił 32 gole, a także zanotował 27 asyst. W tym sezonie jako kapitan De Club van het Volk wzniósł trofeum za zwycięstwo w Eredivisie.

Triumf w krajowych rozgrywkach nie przekonał go do postania w Holandii. Znakomitą ofertę za jego kartę zawodniczą złożyła Benfica i 22-latek przenosi się do Portugalii. Mistrzowie kraju zapłacą za niego 30 milionów euro, a w przypadku sprzedaży przeleją na konto Feyenoordu 25% tej transakcji.

Wspólnie z Kokcu z tytułu w Holandii cieszył się także Sebastian Szymański. Reprezentant Polski był jedną z najważniejszych postaci klubu z De Kuip.