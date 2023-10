IMAGO / Schüler Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayern Monachium wciąż obserwuje Floriana Wirtza

W przeszłości działacze bawarskiego klubu spotkali się z otoczeniem niemieckiego piłkarza

Christian Falk potwierdził, że temat zawodnika Bayeru nadal jest gorący w szeregach mistrza Bundesligi

Bayern Monachium wciąż ma chrapkę na Floriana Wirtza

Christian Falk w najnowszym odcinku podcastu “Bayern Insider” poinformował, że Bayern Monachium wciąż interesuje się transferem Floriana Wirtza. Niemiecki dziennikarz potwierdził, że temat 20-latka z Bayeru Leverkusen w bawarskim zespole jest nadal gorący, ale ciężko na ten moment stwierdzić, czy zostanie złożona latem oficjalna oferta.

Florian Wirtz jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd całej Bundesligi i nadzieją niemieckiej piłki. Jeśli Bayern Monachium będzie chciał sprowadzić do siebie Floriana Wirtza, to muszą liczyć się z ogromnym wydatkiem. Nawet mimo to w drużynie mistrza Bundesligi panuje przekonanie, że 20-latek jest zawodnikiem, którego nie powinno się stracić na rzecz innego klubu spoza granic.

Dziesięciokrotny reprezentant Niemiec w obecnym sezonie rozegrał siedem spotkań w rozgrywkach Bundesligi. Utalentowanemu piłkarzowi udało się raz wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia Floriana Wirtza na 85 milionów euro.

Sprawdź także: Gregor Kobel łączony z odwiecznym rywalem Borussii