Reprezentanci Bayernu Monachium spotkali się w poniedziałek z Danielem Levym. Bawarczycy są optymistami w sprawie kupna Harry’ego Kane’a. Poznali już kwotę, którą muszą zapłacić, by sprowadzić angielską gwiazdę do siebie.

IMAGO / Suhaimi Abdullah Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium wystosował już dwie propozycje za Harry’ego Kane’a

W poniedziałek reprezentanci klubu spotkali się w Londynie z Danielem Levym

Die Roten muszą pobić swój rekord transferowy i zaoferować za angielską gwiazdę sto milionów euro. Tottenham już rozgląda się za zastępstwem dla swego kapitana

Bayern już po spotkaniu z Levym. Padnie rekord klubu

Bayern Monachium nadal naciska na kupno Harry’ego Kane’a. Jak dotąd Bawarczycy wystosowali dwie oferty za napastnika. Tottenham z miejsca odrzucił każdą z nich.

W poniedziałek reprezentanci Die Roten, Jan-Christian Dreesen i Marco Neppe polecieli do Londynu, gdzie spotkali się z Danielem Levym. Po tej wizycie optymizm w bawarskim obozie zdecydowanie wzrósł. Zrozumiano, że 29-latek otrzyma pozwolenie na opuszczenie stolicy Anglii – ale by do tego doszło, mistrzowie Niemiec muszą sięgnąć głęboko do kieszeni.

Różnica pomiędzy ofertą jednych a oczekiwaniami drugich wyniosła około 30 milionów euro. Spurs oczekują za swojego kapitana sto milionów euro. Jak dotąd najdroższym zakupem Kogutów był Lucas Hernandez. Francuz w 2019 roku kosztował Bawarczyków 80 milionów euro.

Sam Tottenham szuka już wzmocnień ofensywy po sprzedaży swojej gwiazdy. Rozmawiano nawet na temat młodego napastnika Bayernu, Mathysa Tela. Poza tym Koguty biorą pod uwagę Gifta Orbana z Genku, a także Brennana Johnsona z Nottingham Forest.

Kane w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 32 bramki i pięć asyst.

Zobacz też: PSG już nie pozyska Dembele po okazyjnej cenie.