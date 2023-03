Źródło: The Times

Mason Mount może latem opuścić Chelsea. Najpoważniejszy kandydat do kupna Anglika to Liverpool, który może mieć niespodziewanego konkurenta.

Mason Mount ma kontrakt z Chelsea do 30 czerwca 2024 roku

Taka długość umowy sprawia, że Anglikiem zainteresował się Bayern

Dotychczas największe zainteresowanie piłkarzem wyraża Liverpool

Mount wyceniony przez Chelsea. Chętny nie tylko Liverpool?

1 lipca 2024 roku Mason Mount będzie wolnym zawodnikiem, jeżeli nie przedłuży swojego kontraktu z Chelsea. Stronom daleko jednak do porozumienia, co potęguje informacje o możliwym transferze.

Chelsea w razie braku dogadania się z Mountem, zapewne będzie chciała spieniężyć piłkarza, aby nie stracić go za darmo. The Blues za Anglika oczekiwań będą minimum 50 milionów funtów.

Najpoważniejszy kandydat do kupna Mounta to Liverpool, który potrzebuje przebudować środek pola. Plany The Reds może pokrzyżować Bayern. Monachijczycy rozważają wykorzystanie sytuacji Anglika. W Bawarii Mount mógłby pracować ze swoim byłym trenerem, czyli Thomasem Tuchelem.

