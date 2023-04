Bayern Monachium powalczy o bramkarza Sevilli

PressFocus Na zdjęciu: Yassine Bounou

Nie jest jasna przyszłość Manuela Neuera na Allianz Arenie

Dlatego Bayern Monachium skupia się, aby pozyskać latem nowego bramkarza

Bawarczycy obserwują poczynania Marokańczyka w Sevilii

Yassine Bounou zawita do Bundesligi?

Po odpadnięciu reprezentacji Niemiec z mistrzostw świata w Katarze Manuel Neuer udał się na krótki urlop. Nikt nie przepuszczał, że ta wiadomość okaże się fatalna dla Bayernu Monachium. Podczas zjazdu na nartach bramkarz złamał nogę, co eliminuje go z gry do końca sezonu. Zachowanie Neuera wywołało w klubie spore rozczarowanie, bowiem takie aktywności w trakcie piłkarskiej kariery nie są wskazane, zwłaszcza w środku ligowego sezonu. Bardzo możliwe, że bawarski klub zakończy latem współpracę z niemieckim golkpierem, a jego następcą miałby zostać Yassine Bounou.

Klauzula wykupu 31-letniego golkipera wynosi 50 milionów euro. Taka kwota może stanowić problem działaczom Bayernu Monachium. Dodatkowo Yassine Bounou jest w kręgu zainteresowań choćby Manchesteru United. A sam piłkarz zadeklarował niedawno chęć pozostania w Sevilii. Jednak portal “Relevo” informuje, że zawodnik może zmienić zdanie, jeśli na stole pojawi się odpowiednia oferta z Niemiec.

Obecny sezon w wykonaniu Sevilli do najlepszych nie należy. I to tak łagodnie mówiąc. Ekipa z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan plasuje się na odległej trzynastej lokacie w ligowej tabeli z zaledwie czteropunktową przewagą nad strefą spadkową. Ich największa gwiazda, Yassine Bounou, prezentuje jednak dobrą formę po udanych dla niego mistrzostwach świata. Bayern Monachium w dalszym ciągu będzie obserwował poczynania Marokańczyka na hiszpańskich boiskach.

