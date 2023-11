Fabrizio Romano potwierdza, że latem do Bayernu Monachium przejdzie 17-letnia gwiazda ligi australijskiej. Nestory Irankunda kosztował "Bawarczyków" 3 miliony euro.

IMAGO / AAP Na zdjęciu: Nestory Irankunda

Fabrizio Romano na portalu X potwierdził, że latem do Bayernu przejdzie Nestory Irankunda

17-latek występuje obecnie w Adelaide United

Kwota transferu wyniosła 3 miliony euro + bonusy

Here we go! Fabrizio Romano potwierdza transfer

Bayern Monachium dokonał pierwszego transferu, który nastąpi następnego lata. Do drużyny mistrza Niemiec dołączy 17-letni piłkarz z ligi australijskiej. Nestory Irankunda jest obecnie zawodnikiem Adelaide United. “Bawarczycy” zapłacą drużynie z Australii 3 miliony euro. W transakcji zawarto również dodatkowego bonusy. Reprezentant Australii do lat 17 trafi z początku do młodzieżowej drużyny Bayernu.

Australijski piłkarz mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie w piłce seniorskiej. W barwach swojego obecnego klubu wystąpił w 39 meczach na poziomie A-League, w których strzelił 9 bramek i zanotował dwie asysty. Może z powodzeniem występować zarówno jako prawy oraz jako lewy napastnik. Portal Transfermarkt wycenia Irankundę na 350 tysięcy euro.