IMAGO / Malcom Bryce Na zdjęciu: Kalvil Phillips

Bayern Monachium i Liverpool wciąż liczą na wzmocnienie linii pomocy

Na radar obu klubów trafił Kalvin Phillips

Pomocnik nie może się odnaleźć w ekipie Manchesteru City

Kalvin Phillips na celowniku Bayernu i Liverpoolu

Liverpool wzmocnił już w tym okienku linię pomocy, ale Jurgen Klopp chciałby mieć większy komfort. Kalvin Phillips, pomocnik Manchesteru City, już od dawna był na radarze The Reds, ale działania nigdy nie zostały zintensyfikowane. Teraz ponownie mówi się o zainteresowaniu.

W grze o piłkarza Obywateli jest także Bayern Monachium. Sytuacja Bawarczyków w środku pola jest nieco gorsza. Na transfery mocno nalega Thomas Tuchel, który jako jeden z celów wskazał właśnie Kalvina Phillipsa. Anglik niezbyt dobrze odnajduje się w ekipie mistrza Anglii, co może skłonić go do przenosin.