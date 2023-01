PressFocus Na zdjęciu: Yann Sommer

Fabrizio Romano informuje, że Bayern Monachium i Borussia Moenchengladbach ponownie spotkają się, aby porozmawiać na temat transferu Yanna Sommera. Mimo zdecydowanej odpowiedzi ligowego rywala, Bawarczycy nie ustępują w sprawie pozyskania reprezentanta Szwajcarii.

Bayern nadal próbuje pozyskać Sommera

Szwajcar jest zdecydowany na transfer do Bawarii

Na przeszkodzie stoi jedynie Borussia Moenchengladbach

Sommer nadal liczy na transfer do Bayernu

Bayern Monachium od grudnia poszukuje nowego bramkarza, który zastąpi kontuzjowanego Manuela Neuera. Przypomnijmy, że golkiper reprezentacji Niemiec podczas jazdy na nartach złamał nogę i w tym sezonie już nie wystąpi. To zmusza Bawarczyków do podjęcia odpowiednich kroków na rynku transferowym.

Już od kilku tygodni mówi się, że do Bayernu może dołączyć Yann Sommer. Bramkarz ma ważny kontrakt z Borussią do końca czerwca, a umowa nie zostanie przedłużona. Rozstanie Szwajcara z ekipą z Moenchengladbach jest zatem przesądzone, a jedynym znakiem zapytania pozostaje data. Sommer naciska, by doszło do tego już w styczniu, bowiem chce przenieść się do Bayernu Monachium. Takie rozwiązanie nie przypadło jednak do gustu Boussii, która chce go zatrzymać do zakończenia sezonu.

Fabrizio Romano informuje, że Bayern Monachium podejmuje kolejną próbę pozyskania Sommera i ponownie zasiądzie do rozmów w sprawie transferu bramkarza. Bawarczycy chcieliby dobić targu już w tym tygodniu, a ponadto Julian Nagelsmann naciska, aby zastępca Neuera trafił do klubu tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

Włoski dziennikarz dodaje, że warunki indywidualnego kontraktu nie będą problemem, jeśli oba kluby osiągną porozumienie. Nieoficjalnie mówi się, że Bayern jest skłonny zapłacić Borussii około pięciu milionów euro za transfer Szwajcara.

Bayern and Borussia Moenchengladbach are discussing again about Yann Sommer. Bayern want to push for the deal this week, Nagelsmann asked for new goalkeeper as soon as possible. 🔴 #FCBayern



Personal terms won't be an issue, it's about the clubs. pic.twitter.com/kiJBeTOFLu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2023

Do Bayernu Monachium w ostatnim czasie byli przymierzani także tacy bramkarze jak Bono z Sevilli, Emiliano Martinez z Aston Villi, Kevin Trapp z Eintrachtu Fankfrut czy Dominik Livaković z Dinama Zagrzeb.

