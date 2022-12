PressFocus Na zdjęciu: Illan Meslier

Bayern Monachium rozmawiał z agentem Illana Mesliera. Francuz świetnie radzi sobie w barwach Leeds United, a w Bawarii widzą w nim nie tylko zastępcę Manuela Neuera na teraz, ale i na przyszłość. Sam 22-latek preferuje ponoć jednak transfer do silniejszego klubu z Premier League.

Illan Meslier znalazł się na liście Bayernu Monachium

Bawarczycy cenią umiejętności młodego bramkarza, który mógłby przejąć rolę Manuela Neuera

Sam 22-latek preferuje ponoć pozostanie w Anglii. Pytają o niego Manchester United oraz Chelsea

Bayern chce Mesliera, ale czy ten opuści Anglię?

Kontuzja Manuela Neuera skłoniła dyrektorów Bayernu Monachium do pomyślenia o przyszłości. Doświadczony bramkarz betonował miejsce między słupkami Bawarczyków przez ponad dekadę. Teraz, gdy poważna kontuzja wyłączyła go z gry do końca sezonu, zasadne zdaje się pytanie: czy w wieku 37 lat wróci do występów na najwyższym poziomie?

Dlatego też rekordowi mistrzowie Niemiec nie poszukują jedynie opcji awaryjnej, ale i golkipera, który mógłby przejąć schedę po Neuerze. Mówiło się o daniu zaufania Alexanderowi Nuebelowi, który przebywa na wypożyczeniu w AS Monaco. Rozważano też angaż Emiliano Martineza czy Dominika Livakovicia. Teraz do grona potencjalnych zastępców kapitana Bayernu dołączył Illan Meslier.

Młodzieżowy reprezentant Francji świetnie radzi sobie w barwach Leeds United. Powszechnie uważa się, że 22-latek jest jedną z największych bramkarskich nadziei w Premier League. Nic zatem dziwnego, że wzbudza duże zainteresowanie.

Jak donosi Media Foot, Bayern Monachium nawiązał kontakt z agentem Mesliera. O same przenosiny może być jednak trudno. Francuz preferuje pozostanie w Anglii, a ofert z silniejszych od Leeds klubów nie brakuje. W tym kontekście wymieniano ostatnio choćby Manchester United oraz Chelsea.

Meslier rozegrał w tym sezonie 14 spotkań w Premier League. Dwukrotnie zachował czyste konto. Portal Transfermarkt wycenia go na 22 miliony euro.

