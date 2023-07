Bayer spokojny o przyszłość Xabiego Alonso

Xabi Alonso dołączył do Bayeru Leverkusen w październiku minionego roku i zbiera dobre recenzje za swoją pracę. Choć jego umowa z Aptekarzami obowiązuje tylko do końca nadchodzącego sezonu, władze klubu pozostają spokojne w kwestii przedłużenia współpracy.

IMAGO / Christopher Neundorf Na zdjęciu: Xabi Alonso

Praca Xabiego Alonso jest oceniana pozytywnie

Hiszpanem interesują się liczne europejskie kluby, a jego umowa z Bayerem Leverkusen wygaśnie 30 czerwca 2024 roku

Kierownik Aptekarzy jest jednak spokojny o przyszłość trenera w klubie

Xabiego Alonso nie skuszą oferty od większych klubów?

Xabi Alonso przejął stery w Bayerze Leverkusen w październiku minionego roku. Jego praca jest oceniana pozytywnie. Zajął z Aptekarzami szóste miejsce w Bundeslidze i dotarł do półfinału Ligi Europy. Jego umowa z niemieckim zespołem obowiązuje tylko do końca nadchodzącego sezonu – czyli do 30 czerwca 2024 roku. Hiszpańskim szkoleniowcem interesują się liczne kluby, w tym choćby Real Madryt. Królewscy muszą znaleźć następcę Carlo Ancelottiego, który po sezonie przejmie reprezentację Brazylii.

Simon Rolfes, kierownik Bayeru, zachowuje jednak spokój. Kicker donosi, że Rolfes nie zamierza się spieszyć z negocjacjami, a między nim i Alonso panuje wzajemnie zaufanie. Klub wierzy, że jest w stanie zaoferować szkoleniowcowi konkurencyjne warunki.

