Imago Na zdjęciu: Konrad Laimer

Konrad Laimer został w piątek oficjalnie zaprezentowany jako gracz Bayernu Monachium

Austriak porozumienie z Bawarczykami osiągnął już w styczniu

Pomocnik podpisał umowę z mistrzem Niemiec do końca czerwca 2027 roku

Konrad Laimer zawodnikiem Bayernu Monachium

Już w trakcie sezonu 2022/23 media niemieckie informowały, że Konrad Laimer latem przeniesie się do Bayernu Monachium. Sam pomocnik wolał skupiać się na grze w RB Lipsk i nie komentować plotek, jednak porozumienie zostało osiągnięte.

W piątek mistrz Niemiec oficjalnie zaprezentował swój nowy nabytek w mediach. 26-latek przeniósł się do ekipy Die Roten na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku.

Kluby z Premier League próbowały przechwycić transfer, jednak Laimer był zdecydowany na dołączenie do Bayernu Monachium. W barwach RB Lipsk rozegrał on łącznie 190 spotkań. Jego dorobek to 15 bramek i 19 asyst.

Także u nas: Bayern znalazł alternatywę dla Rice’a. To również finalista Ligi Konferencji