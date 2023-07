IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Harvey Barnes

Newcastle United niebawem złoży ofertę za Harveya Barnesa

Gwiazda Leicester City jest podekscytowana projektem Eddiego Howe’a i chętnie przeniesie się na St. James’ Park

By zrobić Anglikowi miejsce, Sroki są gotowe sprzedać Allana Saint-Maximina

Barnes w miejsce Saint-Maximina? Newcastle wierzy w Anglika

Football Insider przekazał, że Leicester City najprawdopodobniej będzie musiało pożegnać się z kolejną gwiazdą. Ze spadkowiczem z Premier League pożegnali się już James Maddison (który za ponad 46 milionów euro trafił do Newcastle), a także Caglar Soyuncu, Youri Tielemans i Ayoze Perez (jako wolni agenci).

Wszystko wskazuje na to, że Sroki nie zadowolą się wyłącznie środkowym pomocnikiem. Są bowiem skłonni złożyć ofertę za Harveya Barnesa. Skrzydłowego bardzo ceni Eddie Howe. Newcastle przygotowuje się do kampanii w Lidze Mistrzów i zdaje sobie sprawę z konieczności jakościowych wzmocnień. By doprowadzić do transferu, klub jest skłonny sprzedać Allana Saint-Maximina. Stworzyłoby to miejsce Barnesowi. Sam Anglik jest podekscytowany projektem Howe’a i perspektywą gry w elitarnych rozgrywkach. Dojście z nim do porozumienia nie będzie stanowiło problemu. Pytanie brzmi, ile Lisy zawołają za swoją gwiazdę. Jej kontrakt pozostaje ważny aż do 2025 roku, a portal Transfermarkt wycenia skrzydłowego na 35 milionów euro.

Barnes w minionym sezonie wystąpił w 34 meczach Premier League. Zanotował w nich 13 bramek i asystę.

