Źródło: AS

fot. Imago/Colas Buera Na zdjęciu: Pablo Maffeo

Sztab szkoleniowy FC Barcelony domaga się transferu prawego obrońcy

Na szczycie listy życzeń nieustannie znajduje się Joao Cancelo

Budżetową opcją dla Dumy Katalonii stał się Pablo Maffeo

Blaugrana sięgnie po gracza z niższej półki?

Xavi Hernandez traktuje wzmocnienie prawej strony defensywy jako priorytet na resztę letniego okienka. Po zrezygnowaniu z Sergino Desta jedynymi opcjami na tamtą pozycję są w klubie Jules Kounde i Sergi Roberto, jednak obaj wolą występować gdzie indziej. Na szczycie listy życzeń znajduje się Joao Cancelo. Ta operacja jest natomiast bardzo trudna do zrealizowania z uwagi na kwestie finansowe. Manchester City nie rozstanie się z Portugalczykiem za byle jaką kwotę, a budżet FC Barcelony jest mocno ograniczony.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się także Juana Foytha i Ivana Fresnedę. Duma Katalonii wytypowała także opcję budżetową, którą będzie najłatwiej sprowadzić. Mowa o Pablo Maffeo, obecnie zawodniku Mallorki.

W kontrakcie defensora widnieje klauzula wykupu na poziomie 30 milionów euro, natomiast obie strony byłyby skłonne do przystąpienia do negocjacji. Uważa się, że transfer mógłby zamknąć się w kwocie do ośmiu milionów euro.

FC Barcelona ruszy po Maffeo, jeśli nie dogada się w kwestii transferu Cancelo.

