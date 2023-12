Imago / Peter Byrne Na zdjęciu: Amadou Onana

Amadou Onana znajduje się w orbicie zainteresowań FC Barcelony

Pomocnik Evertonu może być zmuszony do znalezienia sobie nowego zespołu przez problemy finansowe Evertonu

Transfer zimą nie wchodzi w grę przez Finansowe Fair Play

Amadou Onana łączony z Barceloną

FC Barcelona obrała za cel transfer utalentowanego pomocnika z Evertonu. Amadou Onana według informacji dziennikarza Fernando Polo z “Mundo Deportivo” przykuł uwagę skautów “Dumy Katalonii”. Raporty wysłane do dyrektora sportowego zostały określone w hiszpańskiej prasie jako pozytywne. Jeśli miałoby dojść do transferu, to na pewno nie zostanie przeprowadzony on zimą.

Mistrz Hiszpanii wciąż ma problem z rejestracją nowych piłkarzy ze względu na Finansowe Fair Play. Najbliższy możliwy termin, to zapewne letnie okno transferowe. Wtedy też angielski klub może być bardziej przychylny do sprzedaży swojego kluczowego zawodnika, ze względu na naruszenie zasad FFP oraz otrzymaną w związku z tym karę punktową.

Amadou Onana w Premier League gra od dwóch sezonów. Do Evertonu trafił z Lille za 35 milionów euro. W barwach “The Toffees” zagrał do tej pory 49 spotkań, w których strzelił 2 bramki i zaliczył 3 asysty. Pomocnik urodzony w Senegalu wybrał grę dla reprezentacji Belgii, w której wystąpił jak na razie w 9 meczach.