IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Bernardo SIlva

Barcelona walczy o transfer Bernardo Silvy

Po odejściach Dembele i Kessiego Duma Katalonii ma szansę sprowadzić Portuglaczyka

Blaugrana oferuje około 70 mln euro za gwiazdę Man City

Silva jednak trafi do Barcelony?

FC Barcelona w ostatnich dniach sprzedała dwóch zawodników. Ousmane Dembele jest już jedną nogą w Paris Saint-Germain, natomiast Franck Kessie, który przez pewien czas wydawał się być bliski transferu do Juventusu ostatecznie wybrał przenosiny do Saudi Pro League.

To sprawia, że Duma Katalonii może teraz przejść do transferowej ofensywy. Według mediów Blaugrana nadal mocno interesuje się Bernardo Silvą i prawdopodobnie spróbuje wyciągnąć Portugalczyka z Manchesteru City, który chce przenieść się do La Liga.

Kataloński Sport informuje, że FC Barcelona przygotowała już konkretną ofertę za Silvę. Blaugrana jest gotowa zapłacić 65 mln euro w ratach oraz kolejne 10 mln euro w formie bonusów. Mówi się, że Portugalczyk otrzyma kontrakt na poziomie 10-11 mln euro.

Zobacz również: Jasne stanowisko Guardioli ws. przyszłości Silvy. Padły mocne słowa