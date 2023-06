IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Lionel Messi

Bracelona pracuje nad sprzedażą trzech zawodników

Te ruchy pozwolą na sprowadzenie Lionela Messiego

Katalończycy wciąż nie złożyli napastnikowi oficjalnej oferty

Barcelona szuka możliwości sprowadzenia Messiego na Camp Nou

Barcelona w poniedziałek dostała zielone światło od władz La Liga w sprawie planu finansowego związanym z wypełnieniem zasad fair play. Jednak blaugrana będzie musiała wykonać swój plan co do joty, aby upewnić się, że nie będzie żadnych komplikacji z rejestracją nowych zawodników. Oznacza to zbieranie pieniędzy poprzez sprzedaż zawodników.

Według Gerarda Romero, Barcelona pracuje teraz nad sprzedażą trzech piłkarzy. Dwie z tych transakcji są uważane za „kluczowe”. Hiszpański dziennikarz twierdzi też, że te trzy odejścia pozwoliłyby na pozyskanie Ilkaya Gundogana i przede wszystkim Lionela Messiego.

Ważna sprzedaż, o której mowa, prawdopodobnie może odnosić się do Ansu Fatiego lub Ferrana Torresa. Obaj od dłuższego czasu są łączeni z opuszczeniem FC Barcelony, by zrobić miejsce w ataku Messiemu. Ponadto najbliżej opuszczenia Dumy Katalonii są Sergino Dest, który pozostanie w Unionie Berlin oraz Clement Lenglet, który powinien na stałe przenieść się do Tottenahmu.

Zobacz również: Real Madryt szykuje się do transferu skrzydłowego. Klub zdecydowany na gwiazdę Villarrealu