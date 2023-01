PressFocus Na zdjęciu: Josip Juranović

FC Barcelona musi jak najszybciej wzmocnić pozycję prawego obrońcy. Lista kandydatów jest długa i zróżnicowana; znalazł się na niej nawet były gracz Legii Warszawa.

Hector Bellerin nie spełnił oczekiwań. FC Barcelona musi wzmocnić prawą obronę

Lista kandydatów jest długa

Znajdują się na niej choćby Pedro Porro czy Diogo Dalot, ale też Josip Juranović

Barcelona szuka wzmocnień na newralgicznej pozycji

FC Barcelona poszukuje prawego obrońcy godnego gry w podstawowym składzie od pierwszego odejścia z klubu Daniego Alvesa. Przed tym sezonem zakontraktowano Hectora Bellerina, ten jednak nie spełnia oczekiwań. Na tej pozycji występują też Sergi Roberto, Ronald Araujo czy Jules Kounde. Dwaj ostatni mają jednak w długiej perspektywie stanowić o sile środka defensywy. Roberto to z kolei solidny, wszechstronny piłkarz, niegwarantujący jednak odpowiedniej jakości i szybkości na boku boiska.

Kataloński Sport zaprezentował długą listę kandydatów do wzmocnienia pozycji prawego obrońcy. Zarówno Blaugrana, jak i Tottenham marzą o Pedro Porro. Sporting oczekuje jednak za niego 45 milionów euro. To kwota zaporowa dla klubu z Camp Nou. Długo mówiło się o zainteresowaniu Diogo Dalota. Manchester United jednostronnie przedłużył jednak umowę z Portugalczykiem o kolejny rok, więc plan zakontraktowania go jako wolnego agenta spalił na panewce.

Barcelona uważnie śledzi za to sytuację Benjamina Pavarda. Jego kontrakt również obowiązuje do 2024 roku, ale relacja Francuza z Bayernem Monachium się niemal rozpadła. Bawarczycy nie powinni robić latem problemu z odejściem mistrza świata z 2018 roku. Duma Katalonii zauważyła też dobre występy na mundialu w wykonaniu Josipa Juranovicia. Sprowadzenie reprezentanta Chorwacji byłoby też opcją korzystną finansowo.

To bynajmniej nie wszyscy kandydaci. Kataloński dziennik wymienia w tym kandydacie również Juana Foytha z Villarrealu, Jeremiego Frimponga z Bayeru Leverkusen, Thomasa Meuniera z Borussii Dortmund, młodego Malo Gusto z Olympique’u Lyon, Arnau Martineza z Girony, Stephane’a Singo z Torino czy Vandersona z AS Monaco. Niezależnie od tego, na kogo postawi Blaugrana, musi być przekonana do kandydata. Bezkrólewie na prawej stronie defensywy klubu z Camp Nou trwa już zdecydowanie za długo.

Już w niedzielę Dumę Katalonii czeka wyjazd na Wanda Metropolitano, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt.

Zobacz też: Atletico Madryt – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (08.01.2023).

Atletico Madryt FC Barcelona 3.00 3.30 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 stycznia 2023 11:55 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin