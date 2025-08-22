Barcelona odrzuciła kosmiczną ofertę. Hansi Flick interweniował

Barcelona nie zamierza tracić jednej ze swoich gwiazd. Jak donosi hiszpański dziennik "Sport", latem Hansi Flick zablokował transfer Fermina Lopeza do Premier League.

Hansi Flick zablokował transfer Fermina Lopeza

FC Barcelona po pierwszej kolejce nowego sezonu La Liga może pochwalić się najlepszym bilansem bramkowym w całej stawce i dzięki temu zasiadła na fotelu lidera. Obrońcy mistrzowskiego tytułu pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego w inauguracyjnym meczu pokonali na wyjeździe RCD Mallorcę (3:0).

W spotkaniu na Balearach od pierwszych minut rozpoczął Fermin Lopez, jeden z największych talentów w obecnej kadrze Barcelony. Pomocnik nie zdołał jednak dokończyć meczu, ponieważ po przerwie został zastąpiony przez Daniego Olmo.

Jak donosi hiszpański dziennik „Sport”, Lopez tego lata mógł opuścić Camp Nou. Do Barcelony wpłynęły bowiem dwie konkretne oferty z Premier League – od Chelsea FC oraz Manchesteru United. Kwota transferowa miała sięgać nawet 80 milionów euro.

Ostatecznie do transferu nie doszło dzięki interwencji Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec miał zdecydowanie sprzeciwić się sprzedaży 22-letniego pomocnika. Na ten moment nic nie wskazuje na odejście Lopeza, choć kluby z Arabii Saudyjskiej również monitorują sytuację zawodnika.

Lopez w czerwcu ubiegłego roku zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii. W barwach katalońskiego klubu Lopez zdołał rozegrać 88 meczów, w których zdobył 19 bramek i dorzucił 11 asyst. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.